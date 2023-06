Lexa celebra Dia dos Namorados com Guimê após reconciliação

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 12/06/2023 - 13:47 Compartilhe

Lexa não deixou o Dia dos Namorados, comemorado nesta segunda-feira (12), passar em branco e se declarou a MC Guimê com uma publicação especial em sua conta no Instagram.

Os cantores anunciaram recentemente a reconciliação após as polêmicas com o MC no BBB23 (TV Globo).

“Queria que o tempo voltasse, mas ele não volta. Pra te ter na minha cama, te amando sem hora. Queria fazer uns rolê com você no meu quarto e postar sem censura”, diz um trecho do novo hit da funkeira, ‘Flash Volta’, que ela gravou em parceria com Gustavo Mioto, usada como trilha sonora da publicação.

Na legenda, Lexa descreve a alegria de mais um Dia dos Namorados ao lado de Guimê.

“Oitavo ano comemorando essa data com você. Que Deus nos abençoe sempre, te amo”, afirmou.

Nos comentários, o cantor se derreteu para a amada.

“Te amo muito, você é maravilhosa”, escreveu ele.

Já no seu perfil, Guimê homenageou a esposa ao publicar um vídeo dos dois curtindo um show da dupla Jorge e Matheus.

Confira a publicação de Lexa no Instagram:

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias