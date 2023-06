Leonardo lamenta aniversário de morte do irmão, Leandro: ‘Saudade’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 24/06/2023 - 0:50 Compartilhe

A última sexta-feira (23) foi marcada pelos 25 anos da morte de Leandro, sertanejo da dupla com Leonardo. Ele foi vítima de um câncer raro no pulmão e faleceu aos 36 anos, em junho de 1998.

No Instagram, o irmão do sertanejo lamentou a perda do ex-parceiro musical. “Eterna Saudade, 25 anos”, escreveu ele, na legenda de uma foto da dupla. Ele também compartilhou outra foto nos stories da rede social, na qual escreveu: “25 anos de saudade.”

Confira:

Além dele, Thiago Costa, filho de Leandro, também falou sobre a morte do pai nas redes sociais.

“25 anos sem você, como seria se estivesse aqui? Quantas coisas seriam diferentes? Tantas perguntas que nunca irei saber a resposta, mas Deus quis dessa forma e sei que um dia estaremos juntos de novo, te amo até o infinito e muito obrigado pelos anos que vivemos”, escreveu ele, na legenda de uma foto de infância.

Além de Thiago, que tem 38 anos, Leandro deixou outros três filhos: Leandro Borges (29), Lyandra (27) e Leandrinho (24).

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias