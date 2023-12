Ivete Sangalo prepara EP comemorativo de 30 anos de carreira

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 12/12/2023 - 0:29 Para compartilhar:

Em movimento que marca um novo capítulo em sua trajetória, Ivete Sangalo, um dos nomes mais celebrados da música brasileira, assinou contrato com a Altafonte, distribuidora de música de referência no cenário independente. A primeira grande novidade fruto desta colaboração será o lançamento do EP “Reivete-se“. Além de uma nova safra de músicas da artista, ele também marca a celebração dos 30 anos de carreira da cantora.

Com lançamento marcado para esta sexta-feira, 15, o projeto apresentará três faixas —uma delas será “Macetando”, em parceria com Ludmilla.

“Minha vida tem sido cercada de grandes oportunidades. Não seria diferente nesse momento tão significativo, comemorando meus 30 anos de carreira, me trazendo essa grande parceria. Estou prontíssima para juntos alçarmos voos sensacionais de muito sucesso”, afirma Ivete.

Com a meta de unir a força e a criatividade de uma das maiores estrelas da música brasileira à eficiência de uma distribuidora de excelência no Brasil e no exterior, o acordo entre a distribuidora e a cantora abrange todo o selo IM Music.

“É com grande felicidade que recebemos uma das maiores artistas da música brasileira, Ivete Sangalo e seu selo IM Music, em seu primeiro grande lançamento independente. É uma grande honra para a Altafonte no mundo”, celebra Alex Schiavo, Chief Artistic Officer da Altafonte.

Mônica Brandão, Head de A&R da Altafonte, faz coro: “Nem nos meus melhores sonhos eu pensei em assinar um contrato desta grandeza. Estamos em festa! A chegada do selo IM Music vem para arrematar o ótimo ano que tivemos. E poder celebrar isso junto aos 30 anos de uma carreira tão bem sucedida como da Ivete Sangalo é uma honra”.

Cynthia Sangalo, CEO da Iessi Music Entertainment, empresa da cantora e multiartista Ivete Sangalo, também compartilhou sua satisfação com o acordo: “Nesse ano tão emblemático e comemorativo temos muitas razões para celebrar. Essa parceria sem dúvida é uma delas. Obrigada, Altafonte, vamos arrebentar”.

O movimento conjunto de Ivete e Altafonte é, portanto, mais do que uma parceria comercial, mas um marco na música brasileira, prometendo ampliar o alcance da música singular e inovadora de de Ivete para além de sua imensa base de fãs, colaborando para uma contínua renovação do público da artista. Com “Reivete-se”, Ivete Sangalo não só comemora sua incrível carreira, mas também abre as portas para o novo.

