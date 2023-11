I Knew You Were Trouble: Quem são os ex-namorados da Taylor Swift?

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 21/11/2023 - 10:59 Para compartilhar:

A cantora Taylor Swift é conhecida por dedicar músicas aos seus ex-namorados, contando como eles, ou ela, se apaixonaram. A lista incluiu outros músicos e atores que fizeram parte da vida da artista americana.

Atualmente, ela está se relacionando com o jogador de futebol americano Travis Kelce. Com 34 anos, ele defende o Kansas City Chiefs e começou a ser visto com a artista a partir de setembro.

Joe Jonas

Eles ficaram juntos de julho a outubro de 2008. Ela revelou que o integrante dos Jonas Brothers terminou com ela por uma ligação de telefone de apenas 25 segundos. “Forever & Always”, “Last Kiss” e “Invisible String” são músicas que os fãs acreditam que seja para ele.

Taylor Lautner

Em 2009, ela passou um tempo junto com o astro de “Crepúsculo”, logo depois deles atuarem no filme “Idas e Vindas do Amor”. “Back To December” foi a canção dedicada a ele, como um pedido de desculpas. Já este ano eles estiveram juntos também no clipe da loirinha, da música “I Can See You”, mas apenas como amigos.

John Mayer

Ainda em 2009, aos 19 anos, ela se relacionou com o músico, que tinha 32. Para ele, os fãs identificam “Speak Now”, “Dear John” e “Would’ve Could’ve Should’ve” como as canções dedicadas ao relacionamento.

Jake Gyllenhaal

Um ano depois, ela se relacionou com outro astro de Hollywood, enquanto ela tinha 20 e ele 29 anos. Na época, a imprensa internacional classificou a relação como rápida e intensa – o que resultou nas canções “We Are Never Ever Getting Back Together” e “All Too Well”.

Harry Styles

Entre 2012 e 2013, ela ficou com o músico enquanto ele ainda fazia parte do grupo britânico One Direction. Para ele, os fãs da cantora identificam uma lista de músicas que tem declarações ou citam algum momento que ela teve com ele. São elas: “Style”, “Out Of The Woods”, “All You Had to Do Was Stay”, “I Wish You Would”, “How You Get the Girl”, “This Love”, “I Know Places”, “Clean”, “Wonderland”, “Maroon” e “Question…”

+ Fãs se ofendem e brigam na fila de show adiado de Taylor Swift; assista

+ Mídia americana ovaciona Taylor Swift por suposta homenagem a Ana Benevides; internautas desmentem

Calvin Harris

Já entre 2015 e 2016, ela engatou um namoro com o DJ – mas que terminou com uma traição por parte dela. As canções “High Infidelity” e This Is What You Came For” falam um pouco mais sobre o que aconteceu.

Tom Hiddleston

O astro da Marvel foi indicado como a outra parte envolvida na traição por parte da cantora contra o ex-namorado ainda em 2016. “Getaway Car” foi a música que ela abordou detalhes do fim do namoro.





Joe Alwyn

Ela e o ator estiveram juntos de 2017 a 2023, sendo considerado seu relacionamento mais longo e também discreto. “Dress” e “You’re Losing Me” são algumas das canções que falam sobre a relação deles.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias