Mídia americana ovaciona Taylor Swift por suposta homenagem a Ana Benevides; internautas desmentem

Diversos veículos de mídia dos Estados Unidos elogiaram Taylor Swift nesta segunda-feira, 20, por uma suposta homenagem à fã Ana Clara Benevides no show de domingo, 19. A estudante faleceu na primeira apresentação da cantora no Rio de Janeiro (RJ) na sexta, 17.

Em manchetes de veículos como “Rolling Stone”, “Page Six”, “Billboard” e “New York Post”, é possível ver a apresentação da música “Bigger Than the Whole Sky” sendo classificada como uma “performance emocional”. Alguns dos portais chegaram a relacionar a música à morte de Ana Benevides.

No entanto, segundo presentes no evento, Taylor não citou o nome da fã em seu show, tampouco fez menção ao que ocorreu em sua primeira apresentação na capital fluminense. O fato também foi comentado pelo jornalista José Norberto Flesch.

No Twitter/X, internautas ainda se revoltaram com o afastamento de Taylor acerca do caso. Após a morte de Ana Clara, fãs da cantora se mobilizaram para ajudar sua família, já que os responsáveis pela estrutura do show e pela equipe da artista não se mobilizaram nem mesmo para enviar o corpo da estudante à sua cidade natal, no Mato Grosso do Sul.

