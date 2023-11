Graciele Lacerda arremata cachorro por R$ 63 mil em leilão: ‘Por uma boa causa’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 28/11/2023 - 19:33 Para compartilhar:

A influenciadora Graciele Lacerda arrematou um filhote de cachorro da raça Spitz Alemão em um leilão beneficente por nada menos que R$ 63 mil. A novidade foi contada por ela mesma através dos Stories de seu Instagram, nesta terça-feira, 28.

“Foi por uma boa causa e a gente leva esse pequetitinho pra casa. Meu Deus do céu, mais um”, a noiva de Zezé Di Camargo.

Já durante a tarde, Graciele contou mais sobre o leilão, que aconteceu em Goiânia. A ação beneficente visava arrecadar fundos para terminar o Hospital de Câncer Francisco Camargo, nome do pai dos cantores Zezé Di Camargo e Luciano.

“Teve doações de vários produtos. Desde animais, joias, carros, quadros, etc. E sabendo que tinha uma doação de um filhote de cachorro, claro que eu não ia deixar passar e ainda ajudar o hospital. E consegui arrematar esse filhote lindo. O valor foi alto, mas a intenção é ajudar essa obra que tanto vai ajudar muitas pessoas que estão precisando. Apresento a vocês: Chiquinho! Que veio através de uma causa muito nobre, que leva o nome do meu sogro”, esclareceu a influenciadora.

Graciele destacou, ainda, que Zezé é embaixador do hospital e que todo valor arrecadado no evento será revertido para concluir as obras na unidade.

“É um hospital que faz tratamento contra o câncer e é um hospital público. Não tem nada de politicagem, está sendo construído tudo com empresários, doações, com leilões, na época na pandemia a gente fez lives”, informou.

