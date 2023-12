Governo lança aplicativo para inutilizar celulares roubados

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 18/12/2023 - 6:10 Para compartilhar:

O secretário-executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Cappelli, anunciou o lançamento de uma medida que promete bloquear de forma mais rápida celulares roubados ou furtados. O objetivo do governo é combater o aumento de furtos e roubos dos aparelhos, dificultando o aproveitamento dos celulares após o crime.

Vamos lançar na próxima terça-feira uma iniciativa que transformará os celulares roubados num pedaço de metal inútil. Com apenas um clique, a vítima enviará um aviso simultaneamente para a ANATEL, para os bancos, para as operadoras de telefonia e para os demais aplicativos. — Ricardo Cappelli (@RicardoCappelli) December 16, 2023

O aplicativo, que pode ser lançado na terça-feira (19), deve se chamar Celular Seguro, como já foi citado pelo próprio secretário. Na semana passada, ele se reuniu com representantes de operadoras de telefonia para falar sobre o assunto.

O Ministério da Justiça já vinha articulando a iniciativa juntamente com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) e operadoras de telefonia. A proposta é que o proprietário do aparelho cadastre o contato no telefone de outra pessoa de confiança e, caso seja roubado ou furtado, realize o bloqueio do aparelho e das funções dele.

O serviço, no entanto, não substitui a comunicação do usuário com autoridades policiais, operadores de telefonia e instituições financeiras de pagamento em caso de roubo ou furto.

