Gisele Bündchen estaria irritada com namoro de Tom Brady e modelo russa ex de CR7, diz site

Gisele Bündchen teria ficado irritada ao ter a confirmação do romance entre seu ex-marido, o ex-jogador Tom Brady, com a modelo top russa Irina Shayk. É o que afirma o site TMZ em publicação desta segunda-feira (24).

Os dois engataram um romance apenas nove meses após se separar da modelo brasileira.

Para piorar, a notícia do romance entre o ex-atleta e Irina Shayk surgiu apenas quatro dias após o aniversário da ruiva.

A Irina Shayk é ex do jogador português Cristiano Ronaldo e do ator hollywoodiano Bradley Cooper.

O affair entre Tom Brady e a top russa veio a público após os dois terem sido flagrados juntos pela imprensa internacional. Eles foram vistos trocando carinhos após passarem o final de semana juntos na casa dele em Los Angeles.

De acordo com o site norte-americano, fontes teriam confirmado que o ex-atleta e a modelo realmente estão namorando e se conheceram em junho, no casamento do bilionário herdeiro da arte Joe Nahmad e da modelo Madison Headrick, na Sardenha, na Itália.

