Flávia Pavanelli apresenta sua mansão com closet milionário e bolsa de 60 mil reais 

A atriz e empresária Flávia Pavanelli surpreendeu o público ao abrir as portas de sua casa e apresentar os cômodos da luxuosa mansão onde vive com os pais e a irmã, em São Paulo.

A famosa foi o destaque do quadro Pod Entrar e recebeu Lucas Rangel, do podcast Pod Delas, publicado na última segunda-feira (12).

Mesmo com luxo em toda parte, o que chamou a atenção foi o closet milionário da artista, tamanha sua diversidade de roupas e acessórios de grife.

“Parece que eu tô entrando numa loja”, comentou Rangel, quase em choque com o capricho e requinte do cômodo, repleto de camisas, blusas, vestidos, sapatos e bolsas.

O humorista chegou a descrever como “o mais incrível do Brasil”.

Dentre as peças mais caras, Flávia mostrou uma bolsa da marca Dior, adquirida por R$ 30 mil, mas que hoje não sai por menos de R$ 60 mil.

Para fechar com chave do outro essa visita, a atriz ganhou mais uma Louis Vuitton para em sua coleção, e retribuiu com itens de sua marca, Fave.

Confira a entrevista com Flávia Pavanelli podcast Pod Delas:

