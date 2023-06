Felipe Araújo se junta a Jorge e Mateus na inédita ‘Esses Caras São Ligeiro’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 27/06/2023 - 13:24 Compartilhe

Em 2016, Felipe Araújo gravou sua primeira pareceria com Jorge e Mateus, “Chave Cópia”, que rendeu todos os holofotes, no DVD “1, Dois, 3”, além da lista de músicas mais tocadas do ano. Agora, o trio apresenta a inédita “Esses Caras são Ligeiro”, que chega com áudio, nesta quinta-feira, dia 29 às 21h, e video na sexta-feira, dia 30/6 às 12h, de um registro feito em Goiânia no estúdio de Blener Maycom.

Com pegada romântica, trazendo o artista ao início de tudo, “Esses Caras São Ligeiro” embarca em uma história de saudade daquele amor perdido, como o texto confirma: “Volta e meia eu saio pra rua, pros boteco tomar uma, arrumo uns rolos por lá, mas tô cansado de tirar peça intima só por tirar, dificil é encontrar um beijo, pra superar o seu perfeito, me dói só de imaginar que pior ainda pode ficar…Vai que cê arruma outro, que tem a lábia no beijo, que te faz tremer o corpo, pra acabar de lascar mesmo, vai que ele promete amor, de janeiro a janeiro, pra roubar a ex dos outros esses caras são ligeiro”.

“Muito bom gravar novamente com Jorge e Mateus que são referência. Estar ao lado deles, em outra fase da minha carreira, é um presente enorme. Além de ser um privilégio ter duas vezes eles em um projeto. O primeiro foi um sucesso que merecia esse bis”, afirma Felipe.

Letra:

ESSES CARAS SÃO LIGEIRO

COMPOSITORES: BONNYEK/ MATHEUS ARAÚJO/ THEO RODRIGUES/ KITO/ EMIDIOW

É NESSES DIAS CHUVOSOS ,

QUE A SAUDADE PINGA DO OLHO COM FORÇA, AAAAAHHH

DO QUE ADIANTA ESSE FRIO,

SE QUEM ME ESQUENTA SUMIU,

SEM PREVISÃO DE VOLTA…

E VOLTA E MEIA EU SAIO PRA RUA,

PROS BOTECO TOMAR UMA,

ARRUMO UNS ROLOS POR LÁ ,

MAS TÔ CANSADO DE TIRAR, PEÇA ÍNTIMA SÓ POR TIRAR,

DIFÍCIL É ENCONTRAR UM BEIJO,

PRA SUPERAR O SEU PERFEITO,

ME DÓI SÓ DE IMAGINAR QUE PIOR AINDA PODE FICAR…

VAI QUE CÊ ARRUMA OUTRO,

QUE TEM A LÁBIA NO BEIJO ,

QUE TE FAZ TREMER O CORPO,

PRA ACABAR DE LASCAR MESMO,

VAI QUE ELE PROMETE AMOR, DE JANEIRO A JANEIRO,

PRA ROUBAR A EX DOS OUTROS ESSES CARAS SÃO LIGEIRO…

VAI QUE CE ARRUMA OUTRO,

QUE TEM A LÁBIA NO BEIJO

QUE TE FAZ TREMER O CORPO PRA ACABAR DE LASCAR MESMO,

VAI QUE ELE PROMETE AMOR DE JANEIRO A JANEIRO,

PRA ROUBAR A EX DOS OUTROS ESSES CARAS SÃO LIGEIRO…

E VOLTA E MEIA EU SAIO PRA RUA,

PROS BOTECO TOMAR UMA,

ARRUMO UNS ROLOS POR LÁ ,

MAS TÔ CANSADO DE TIRAR, PEÇA ÍNTIMA SÓ POR TIRAR,

DIFÍCIL É ENCONTRAR UM BEIJO,

PRA SUPERAR O SEU PERFEITO,

ME DÓI SÓ DE IMAGINAR QUE PIOR AINDA PODE FICAR…

VAI QUE CÊ ARRUMA OUTRO,

QUE TEM A LÁBIA NO BEIJO ,

QUE TE FAZ TREMER O CORPO,

PRA ACABAR DE LASCAR MESMO,

VAI QUE ELE PROMETE AMOR, DE JANEIRO A JANEIRO,

PRA ROUBAR A EX DOS OUTROS ESSES CARAS SÃO LIGEIRO…

VAI QUE CÊ ARRUMA OUTRO,

QUE TEM A LÁBIA NO BEIJO ,

QUE TE FAZ TREMER O CORPO,

PRA ACABAR DE LASCAR MESMO,

VAI QUE ELE PROMETE AMOR, DE JANEIRO A JANEIRO,

PRA ROUBAR A EX DOS OUTROS ESSES CARAS SÃO LIGEIRO…

