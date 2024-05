Jornalista independente cubano é libertado após cinco dias de detenção

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 02/05/2024 - 18:21 Para compartilhar:

O jornalista independente cubano José Luis Tan foi libertado após quase uma semana de detenção, informaram nesta quinta-feira o próprio comunicador e a organização de direitos humanos Cubalex.

Tan, colaborador do site de notícias independente Cubanet, foi solto na noite de ontem e “já está em casa, em Camagüey”, cerca de 500 quilômetros a leste de Havana, disse à AFP Laritza Diversent, diretora da Cubalex.

A mídia independente cubana noticiou na sexta-feira passada que o comunicador havia sido detido enquanto viajava para a capital do país. Segundo seu próprio depoimento ao Cubanet, Tan foi preso a bordo de um ônibus pela polícia, que o acusou de “mercenarismo e informações falsas” e depois o transferiu para Villa Marista, um centro de detenção em Havana.

O jornalista explicou que permaneceu apenas com roupas íntimas e foi submetido a vários interrogatórios durante o período de cinco dias que passou detido. “Eles me acusaram de estar indo a Havana para incitar as pessoas a não comparecerem às atividades do Primeiro de Maio”, disse Tan.

O comunicador acrescentou que foi libertado após pagar uma multa de 4.000 pesos cubanos (cerca de US$ 33). Autoridades não comentaram oficialmente o caso. ONGs internacionais que defendem os direitos dos jornalistas, como Artículo 19, PEN International e Repórteres sem Fronteiras, apelaram por sua libertação.

Em meados de abril, Tan relatou que foi intimado duas vezes pela polícia e recebeu multa por violar a lei de divulgação de informações com postagens no Facebook.

Embora alguns jornalistas independentes sejam tolerados, a lei cubana prevê que os meios de comunicação estatais sejam os únicos legais na ilha. Segundo a Article 19, pelo menos 274 jornalistas e ativistas foram alvos de ataque em Cuba durante o ano de 2023.

