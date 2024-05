Com linguagem fácil e empática, campanha contra assédio e abuso infantil chega a plataformas digitais dia 15 de maio

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 02/05/2024 - 18:30 Para compartilhar:

Chega às plataformas digitais, em 15 de maio, uma campanha contra o assédio e abuso infantil “Carinho Não Pode ser Segredo”, da artista Elisa Gatti, composta por videoclipe, canção e livro, que conta com prefácio de Luciana Temer.

Segundo o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, nos 4 primeiros meses deste ano, 17.500 violações sexuais contra crianças ou adolescentes foram registradas pelo Disque 100. Os dados indicam um aumento de quase 70% em relação ao mesmo período de 2022. Além disso, Maio Laranja é mês dedicado contra a exploração e abuso infantil.

É possível falar de um assunto tão delicado com leveza? É possível abordar o tem com um linguagem fácil e empática capaz de prevenir o assédio e abuso infantil? A campanha idealizada pela compositora e influenciadora Elisa Gatti em parceria com a Nação Valquírias vem pra provar que sim!

A canção “Carinho não pode ser segredo” que já era um hit nas redes da Mãe Musical, com mais de 6 milhões de visualizações, agora ganhou um arranjo e a voz de 60 crianças da ONG para dar ainda mais potência para a mensagem.

“No ano passado, quando essa canção viralizou, comecei a receber inúmeros vídeos de escolas usando a música na sala de aula. Ver crianças falando para crianças foi algo muito impactante. A maioria das campanhas que vemos, sempre mostra o adulto como interlocutor, adultos que infelizmente não tiveram a oportunidade de fugir das situações de abuso.” afirma a compositora.

O refrão da música que virou o tema da campanha, não é por acaso. Carinho não pode ser segredo, porque esse é um dos argumentos mais usados pelos abusadores e também pelo silenciamento das vítimas.

“Sabemos que em muitos casos, as pessoas que sofreram assédio e abuso não compartilham o ocorrido com ninguém. Então, falar abertamente do assunto é um grande passo para a prevenção. Por isso, quando recebemos o convite da Elisa, fizemos questão de colocar o maior número de crianças para participar com ela.” diz Amanda Oliveira, Fundadora e CEO das Valquírias.

Além do clipe, a campanha conta com dois depoimentos impactantes de adultas que foram abusadas na infância e também um livro lançado pela editora Tudo!

“A gente entendeu que o livro ‘Carinho não pode ser segredo’ tem um papel social extremamente importante. Assim como minha primeira publicação, ele também é um livro pra cantar. A letra da música foi toda ilustrada pela Rita Silva e ao final dele há um QR code que leva para a música nas plataformas de streaming. Meu sonho é que ele invada as escolas e chegue ao maior número de pessoas possível.” aponta a autora Elisa.

Um clipe, um mini-doc e um livro: “Carinho não pode ser segredo” vem com força total para ajudar as gerações que estão crescendo e que precisam ser cada vez mais protegidas.

Conheça e espalhe essa campanha:

Ficha técnica:

Idealização: Elisa Gatti, a Mãe Musical

Apoio: Nação Valquírias

Composição: Elisa Gatti, a Mãe Musical

Produção musical: Bruninho Camara

Direção: Rafael Ramos

Vídeo: RedCave

Editora: Tudo!

Ilustrações: Rita Silva

Serviço

Campanha “Carinho Não Pode ser Segredo” –

Contra o Abuso e Assédio Infantil

Lançamento: 15 de maio

Onde: Youtube, Instagram e Spotify @maemusical e @nacaovalquirias

* Disque 100 para denunciar abuso infantil