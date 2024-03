Fabio Assunção penhora imóvel de R$ 46 milhões do ex-sogro

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 20/03/2024 - 16:07 Para compartilhar:

O ator Fabio Assunção conseguiu penhorar um imóvel de um dos seus ex-sogros, o empresário Luis Felipe Starace Tavares. Ele é pai de Karina Tavares, sua ex-esposa e mãe de sua filha Ella Felipa, de 12 anos.

O imóvel foi avaliado em R$ 46 milhões para o pagamento de um empréstimo no valor de R$ 1 milhão que ex-sogro pegou emprestado com o artista em 2015.

No entanto, o famoso fechou um acordo que estipulava que o valor deveria ser pago em 90 dias e Luis Felipe não cumpriu o combinado. Fabio então precisou procurar a Justiça para reaver o dinheiro. As informações são do colunista Daniel Nascimento, do jornal O Dia.

+ Após briga viralizar, Fabio Assunção e Daniel Alvim se manifestam: ‘A gente é muito irmão’

+ Quem é Daniel Alvim, ator que trocou socos com Fábio Assunção

Entenda o caso

Em julho de 2019, as autoridades determinaram que o ator deveria receber a quantia de R$ 1,5 milhão, com correção monetária. A sentença tinha a possibilidade de recurso, já que foi em 1ª instância.

Porém, hoje, oito anos após o empréstimo, a juíza Thania Pereira Teixeira De Carvalh Cardin, da comarca de São Paulo, determinou a penhora do imóvel de Tavares. O local segue aguardando compradores e, assim que for vendido, parte do dinheiro será entregue ao artista.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias