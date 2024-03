Após briga viralizar, Fabio Assunção e Daniel Alvim se manifestam: ‘A gente é muito irmão’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 18/03/2024 - 20:48 Para compartilhar:

Fabio Assunção, 52 anos, e Daniel Alvim, 49, vieram a público se manifestar sobre o flagrante de briga que eles tiveram e que viralizou na web, no último fim de semana. Nesta Segunda-feira, 18, os dois publicaram, através de seus perfis no Instagram, um vídeo em que aparecem juntos para explicar o motivo do desentendimento, bem como destacar que são muito amigos.

Nas cenas que viralizaram, atores foram flagrados se agredindo em um restaurante. Os artistas, que são amigos, contaram que estiveram juntos novamente no dia seguinte, sem qualquer resquício de aborrecimento pelo que aconteceu na briga.

“Na sexta-feira, a gente saiu, fomos jantar juntos, eu, Helena [Ranaldi], Isa [Salmen] e Fabio. Em um determinado momento da noite, a gente estava do lado de fora do restaurante, começamos a conversar, para variar, sobre política e um monte de questões. Enfim, tive algum gatilho. O Fabio, que é meu irmão, colocou uma coisa que na hora eu perdi o controle. Virou uma discussão”, disse Daniel durante o vídeo publicado em conjunto com Fabio.

“Pedi desculpas para ele. Nos encontramos no dia seguinte, almoçamos e ficamos juntos. Viemos aqui fazer esse vídeo justamente porque ficamos incomodados com o fato de estar de cabeça quente, ter se descontrolado e de não ser da nossa índole”, acrescentou ele.

Durante o vídeo, Fabio também se manifestou em defesa do amigo: “A gente é muito irmão, a conversa foi escalonando e, enfim, a gente não veio dar nenhuma satisfação na internet. As pessoas filmam e colocam de um jeito… a gente veio deixar claro que isso não é o que a gente pratica. A gente se gosta. E amigo é isso, briga, discute, faz as pazes e vida que segue. Hoje, a gente se assustou porque veio essa notícia”, lamentou o artista.

Ao final de sua fala, Daniel voltou a pedir desculpa ao amigo, e ouviu do ator que estava tudo resolvido entre eles. Para completar, os dois se abraçaram.

Já na legenda, Fabio destacou que os dois amigos haviam ficado muito chateados com o caso.

“A gente está aprendendo sempre e não acredito que as coisas se resolvam na violência. Estamos, eu e Daniel, chateados, mas sabemos quem somos. Desculpa por terem que consumir um vídeo que uma pessoa ruim filmou e vendeu para imprensa. Deve ser ruim ganhar a vida assim”, disparou ele.

Além de ator, Daniel Alvim é diretor de teatro. Ele é casado com a também atriz Helena Ranaldi desde 2015.

Fabio namora Isa Salmen, que recentemente ganhou notoriedade por dar vida à personagem Sandra, da novela “Fuzuê”, da TV Globo.

