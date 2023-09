Ex de André Gonçalves surpreende ao comentar possível affair do ator com Sheherazade em ‘A Fazenda 15’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 29/09/2023 - 18:10 Compartilhe

A jornalista Cynthia Benini, ex de André Gonçalves, confinado em ‘A Fazenda 15’ (Record TV), falou sobre a aproximação do ator com a ex-âncora do SBT Rachel Sheherazade.

Nesta sexta-feira, 29, durante a transmissão do programa Selfie Service, de Lucas Selfie, Benini foi questionada sobre um possível affair entre eles.

“Eu acho que eles trazem um pouco dessa naturalidade da maturidade que, através da intelectualidade, pode começar uma paquera. Acho que está muito mais para esse lado”, refletiu ela.

O apresentador foi mais incisivo e quis saber se a jornalista shipparia o casal.

“Por que não? Eu shippo, muito. Por que não? Solteiros, já tem filhos…”, analisou ela.

Cynthia surpreendeu o apresentador com suas respostas, que brincou ao pedir o contato da terapeuta da jornalista. Mas, Benini destacou que não faz terapia.

A jornalista Cynthia Benini e o ator André Gonçalves estiveram juntos de 2002 a 2006. Juntos, eles são pais de Valentina Gonçalves. Após a separação, Cynthia moveu uma ação contra o artista por falta de pagamento de pensão alimentícia. No ano passado, a dívida de André por pensão chegou a R$ 350 mil.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CYNTHIA BENINI (@cynthiabenini)

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias