Em tratamento contra o câncer, Preta Gil se prepara para operar tumor

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 06/07/2023 - 7:48 Compartilhe

Em tratamento contra um câncer no intestino, a cantora Preta Gil declarou estar focada em sua recuperação e revelou já ter data marcada para operar. No Threads, nova rede social do Instagram, na madrugada desta quinta-feira, 6, ela interagiu com o público e falou sobre o assunto.

“Tem dias melhores, outros nem tanto. Mas estou lutando muito pela minha saúde física, mental e espiritual”, desabafou a artista após ser questionada sobre como está se sentindo em meio ao tratamento e recente término do casamento.

Em junho, a cantora recebeu liberação médica para participar da turnê nacional “Nós A Gente”, ao lado de seu pai, Gilberto Gil, e outros membros da família. Segundo ela, a agenda foi finalizada após sete shows e, com isso, se prepara para uma nova etapa do tratamento contra o câncer. “Agora estou focando na minha operação pra retirar o tumor em agosto”, declarou Preta.

A doença está sendo assunto comum nas redes sociais da artista. No dia anterior, por exemplo, ela revelou que perdeu cerca de 70% do cabelo. “Eu quase raspei, mas antes tentei colocando o aplique pra ver se ficava bom e deu super certo”, contou.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias