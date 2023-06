Preta Gil confirma traição de Rodrigo Godoy com stylist: ‘Intuição’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 29/06/2023 - 9:48 Compartilhe

Lutando contra um câncer no intestino, a cantora Preta Gil, de 48 anos, usou suas redes sociais para confirmar a traição de Rodrigo Godoy, seu ex-marido, com sua stylist, Ingrid Lima.

Sem citar nomes, Preta admitiu que não ouviu sua intuição por medo de ser vista como uma mulher ciumenta.

“Por causa do meu empoderamento e da minha construção de sororidade com as mulheres, eu deixei duas coisas me escaparem: meu sexto sentido e minha intuição. E achei que não combinava com a mulher que sou sentir ciúmes, não é sobre ciúmes bobo e sim sobre evidências”, contou.

Em seguida, a cantora confirmou que foi traída por Godoy com uma pessoa próxima e que foi alertada sobre a situação, mas optou por não dar ouvidos.

“Sim, eu coloquei uma pessoa para trabalhar dentro da minha casa, que com sua dissimulação e mau-caratismo, fez o que fez. E olha que teve gente que me alertou e eu ainda disse que ela estava louca. A moral da história é: se tivesse seguido minha intuição, eles não teriam me ferido tanto”, relatou.

Ao fim do desabafo, a cantora ainda admitiu que está fazendo tratamento psicológico desde que descobriu a traição de Rodrigo.

“Sim, ainda estou em estado de choque e extremamente abalada. Sim, eu faço um trabalho diário com terapeutas, psiquiatra, psicanálise, família, amigos e espiritualidade pra superar tudo isso que estou passando junto com um tratamento oncológico, mas têm horas que não consigo”, finalizou.

