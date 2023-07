Preta Gil relata perda de 70% do cabelo durante tratamento contra o câncer: ‘Quase raspei’

Da Radaçãoi Da Radação - https://istoe.com.br/autor/da-radacao/ 05/07/2023 - 9:34 Compartilhe

Em tratamento contra um câncer no intestino, Preta Gil revelou que perdeu aproximadamente 70% do cabelo durante esse período. Para evitar raspar a cabeça e preservar os fios restantes, a cantora optou pela colocação de aplique. Na terça-feira, 4, a artista foi ao cabeleireiro realizar a manutenção e compartilhou o momento no Instagram.

“Perdi muito cabelo, uns 70% dos fios. Eu quase raspei, mas antes tentei colocando o aplique pra ver se ficava bom e deu super certo”, relatou Preta.

No salão, a cantora contou que iria “colocar mais cabelo, um aplique maior” e aproveitou para cuidar de seus fios naturais também. “Tá ralinho, mas está crescendo”, declarou, mostrando a profissional aparando suas pontas. Segundo ela, cortar em dia de Lua Cheia é benéfico para o fortalecimento.

