Eduardo Sterblitch comenta preparação para viver personagem que o público não esperava em ‘Os Outros’

O ator Eduardo Sterblitch é um dos destaques da série Original Globoplay ‘Os Outros’. Na trama, ele interpreta o ex-policial Sérgio, um personagem instigante, complexo, agressivo e misterioso. Conhecido pelo seu amplo histórico de trabalho em comédia, nesse título o ator está surpreendendo com uma faceta totalmente nova para o público, e a experiência é tema de sua participação no quinto episódio de ‘Os Outros – O Podcast’.

Liderada pela apresentadora Gabriela Prioli, pelo criador da série Lucas Paraizo e pela diretora artística, Luisa Lima, a conversa se aprofunda no debate sobre as consequências da falta de diálogo. Também conta com a participação da atriz, escritora e documentarista Maria Ribeiro, repercutindo o desfecho da trama e dos personagens.

“Para mim, todos nós somos monstros e heróis. Todos temos duas personalidades dentro da gente. Ao interpretar o Sérgio, procurei entender onde tinha humanidade diante de toda essa crueldade. Apesar dos pontos negativos serem mais evidentes, consegui ver a humanidade dele na relação com a filha e a ex-namorada”, comenta Eduardo.

O ator também revela que o seu pai virou fã da série e se aprofunda nos dramas experienciados por seu personagem. “Noto o Sérgio com um estresse emocional, pois há muito tempo ele carrega uma bagagem de raiva, medo e de uma série de sentimentos que foram se acumulando. Coisas que fazem a pessoa ficar ainda mais fechada dentro de si”, completa Sterblitch.

Lucas Paraizo também fala sobre a segunda temporada da série e dá alguns spoilers. Disponível no Globoplay e nas plataformas de áudio, o último episódio vai ao ar nesta segunda-feira, 10.

