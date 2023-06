Pedro Ogata, da série ‘Os Outros’, comemora atuação com Adriana Esteves: ‘Incrível e desafiador’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 27/06/2023 - 14:57 Compartilhe

Conhecido pela participação na quinta temporada do “The Voice Kids Brasil”, como integrante do time de Claudia Leitte, o cantor Pedro Ogata, de 17 anos, está investindo na carreira de ator. No ar em “Os Outros”, série original Globoplay, como o vilão Souza, ele declara: “É tudo muito novo pra mim, mas faço o meu trabalho com um carinho especial, dando o melhor de mim”.

Na trama, o personagem Souza costuma praticar bullying com os demais e está sempre apoiando as decisões não tão corretas do amigo Rogério (Paulo Mendes). Em uma das cenas, inclusive, ele interagiu diretamente com Adriana Esteves, fato que o marcou. “Tive que caçoar dela, e isso não é fácil. Ela é um mostro da televisão – no bom sentido -, e fiquei me questionando como faria aquilo. Ela gentilmente levou a cena com muito profissionalismo, sempre me deixando confortável e foi um resultado para lá de especial”, relembra o ator.

Segundo ele, atuar com uma veterana da área o deixou seguro. “A presença da Adriana em set já te deixa mais preparado automaticamente, já que a entrega dela te faz acreditar sempre mais e mais no que estamos fazendo ali. Os momentos que me marcaram foram todos os que pude presenciar ela em ação, principalmente na cena em que interagimos um com o outro, foi muito incrível e desafiador poder ‘enfrentar’ sua personagem, uma aula”, destaca.

Sobre interpretar um vilão, Pedro diz acreditar que cada papel tem uma essência. “Sendo assim, gosto muito de explorar as suas peculiaridades, mas devo dizer que fazer um papel mais malicioso foi bem desafiador e eu curti bastante”, pontua.

Para os próximos trabalhos, o artista dá pista de que deve conciliar a atuação com a música. “Preferência eu não tenho, mas confesso que tenho uma maior afinidade com a música, que esteve presente na minha família desde que nasci. Com certeza a mais desafiadora é a atuação, já que cada cena faz com que você mesmo se desafie a ser mais volátil. Para os próximos projetos podem esperar os dois ao mesmo tempo, não posso dar muito spoiler, mas o Pedro músico e o Pedro ator estarão juntos, de mãos dadas, nessa caminhada”, finaliza.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Pedro Ogata (@pe.ogata)

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias