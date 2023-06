Diego Tardelli anuncia aposentadoria aos 38 anos: ‘Eternamente grato’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 12/06/2023 - 10:53 Compartilhe

Na noite deste domingo (11), o atacante Diego Tardelli, de 38 anos, anunciou sua aposentadoria dos gramados. Nas redes sociais, o agora ex-jogador fez um pronunciamento sobre a decisão de pendurar as chuteiras e agradeceu aos familiares, amigos, torcedores e aos clubes por onde passou durante a carreira.

“Foi tudo incrível, o futebol me proporcionou tantas coisas maravilhosas, que jamais eu poderia imaginar e viver tudo que vivi. Realizei o sonho de conhecer alguns dos meus ídolos e até mesmo jogar com alguns deles. Conhecer países diferentes, conhecer culturas novas, chegar à seleção brasileira, ganhar títulos, ser respeitado. Enfim, foi lindo e não me arrependo de nada”, diz um trecho do comunicado divulgado por Tardelli.

Com uma carreira vencedora, Tardelli soma passagens por grandes clubes do Brasil como São Paulo, Flamengo, Atlético-MG, Grêmio e Santos. O atacante também atuou por equipes da Espanha, Holanda, Rússia, Catar e China.

Confira o comunicado completo divulgado por Diego Tardelli:

“Como é difícil dar ‘adeus’ ao futebol. Ainda não sei nem se é o momento certo e se estou preparado para me despedir. Foi assim também, meio que de repente e sem eu estar preparado, que tudo começou no dia 9 de março de 2003. Em apenas dez minutos, a minha vida se transformava e aquele sonho de criança foi se tornando realidade.

Criado desde os dois anos de idade com a minha avó Lola, que não media esforços para me levar para cima e para baixo em escolinhas e peneiras, a tive como minha maior incentivadora, a que acreditava e que acreditou em mim a todo momento, me educou e me fez acreditar em meus sonhos.

Na ausência do meu pai e da minha mãe devido aos trabalhos e viagens, coube a ela me dar todo o amor e carinho. Te amo muito vó Lola! Obrigado por tudo o que ensinou e que bom que a senhora pôde acompanhar o meu sucesso em vida. Obrigado pai e mãe por terem me colocado nesse mundo para viver esse sonho louco que é o futebol. Amo vocês.

Obrigado a todos atletas, treinadores, comissões técnicas, imprensa, presidentes, diretores e aos meus empresários Giuliano e Beto Fedato, que ao longo desses 20 anos fizeram parte da minha jornada. Foi tudo incrível, o futebol me proporcionou tantas coisas maravilhosas, que eu jamais poderia imaginar e viver tudo o que vivi.

Realizei o sonho de conhecer alguns dos meus ídolos e até mesmo jogar com alguns deles. Conhecer países diferentes, conhecer culturas novas, chegar à seleção brasileira, ganhar títulos, ser respeitado… Enfim, foi lindo e não me arrependo de nada.

Deixo aqui também o meu agradecimento a todos os clubes por onde passei. Em alguns pude ter mais alegrias, em outros nem tanto, mas cada um teve a sua importância na minha vida profissional, sempre respeitando e fazendo de tudo para honrar e cumprir com os meus objetivos. E, por último, o meu maior troféu, minha maior conquista, o título mais importante da minha vida: minha família. Obrigado linda Vanessa, minha esposa, por estar ao meu lado em todos os momentos da minha carreira. Eu tenho certeza absoluta que sem você eu não teria chegado a lugar nenhum. Obrigado por ter me dado dois filhos maravilhosos que são Dieguinho e Pietra. Serei eternamente grato pela esposa e amiga que você foi durante a minha carreira. Pietra e Dieguinho, que vocês possam viver os sonhos mais lindos desse mundo porque é sempre bom poder sonhar e realizar. E agora, mais do que nunca, estarei aqui torcendo pela conquista de cada um de vocês. Obrigado a todos os torcedores que estiveram a favor e contra, vocês também me ajudaram a construir essa minha história. Obrigado, Júnior, meu irmão mais velho e que sempre fui fã (uma pena que não jogamos juntos). Te amo muito. Obrigado, Wendell, meu irmão mais novo, amo você! Obrigado meu Deus por tudo, toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Obrigado futebol. Com carinho, Diego Tardelli!”

