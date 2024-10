Criptomoedas: bitcoin estende queda pressionado por Oriente Médio e emprego nos EUA

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 02/10/2024 - 16:46 Para compartilhar:

O bitcoin ampliava perdas recentes nesta quarta-feira, 2, na esteira do agravamento dos conflitos no Oriente Médio e após dados de emprego acima do consenso nos Estados Unidos ampliarem a possibilidade de o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) cortar juros de forma menos agressiva.

O bitcoin recuava 1,60% nas últimas 24 horas até 16h20, a US$ 60.800,00, segundo a Binance. Na máxima em 24 horas, a criptomoeda tocou US$ 62.390,31. O ethereum, por sua vez, tinha perdas de 4%, a US$ 2.389,50 no mesmo intervalo.

Depois de tocar o patamar dos US$ 66 mil no fim de setembro, o bitcoin acumula perdas firmes nos últimos dias, diante de dúvidas sobre o ritmo do ciclo de afrouxamento monetário do Fed e do recrudescimento dos conflitos no Oriente Médio após o Irã atacar Israel ontem.

A analista técnica e trader parceira da Ripio, Ana de Mattos, diz que o movimento vendedor deve se estender enquanto houver preocupações geopolíticas. Mas também nota que o ativo costuma avançar em outubro (só recuou duas vezes desde 2013) e que a direção dos negócios pode mudar rapidamente.

Além de política monetária e do cenário geopolítico, investidores devem se atentar à eleição presidencial nos EUA, afirma a analista, citando esse evento como outra possível fonte de volatilidade.