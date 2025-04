Luciana Gimenez detalha cirurgia delicada na coluna: ‘Nunca tive tanto medo’

Luciana Gimenez, 55 anos, foi submetida a uma cirurgia de emergência após perder os movimentos dos braços devido a uma hérnia de disco na vértebra C6. Em entrevista ao Domingo Espetacular, exibida neste domingo, 7, a apresentadora relatou a angústia ao receber o diagnóstico: “Nunca tive tanto medo na minha vida”.

Os sintomas começaram dias depois do carnaval, que ela aproveitou intensamente como madrinha de bateria da Vai-Vai. Luciana também curtiu o Carnaval do Rio e esteve no desfile das campeãs em São Paulo. Quatro dias após os eventos, acordou com fortes dores e dificuldade de locomoção. “Não conseguia levantar da cama, nem escovar os dentes. Precisei de ajuda para tudo”, contou. No hospital, veio o diagnóstico: uma hérnia havia comprimido a medula e provocado a perda parcial dos movimentos.

Sem possibilidade de um tratamento conservador, a apresentadora foi levada à cirurgia de discectomia com fusão cervical, procedimento que envolve a remoção do disco danificado, inserção de uma prótese e estabilização da área com placas de titânio. A incisão foi feita na parte da frente do pescoço e o procedimento durou cerca de três horas.

“Era cirurgia ou ficar sem movimento. Eu precisava de respostas. Meu maior medo era não voltar a ser quem eu sou”, contou.

Quase um mês depois, a apresentadora segue em recuperação, fazendo sessões intensas de fisioterapia e fonoaudiologia. Isso porque uma das cordas vocais ficou temporariamente paralisada durante o procedimento. Apesar do susto, Luciana Gimenez segue otimista: “Ainda estou no processo, mas estou aqui, viva, e pronta pra voltar. Quando a gente passa por isso, começa a ver a vida com outros olhos.”