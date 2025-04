‘Vale Tudo’: saiba o que está por trás do segredo de Heleninha Roitman

Um dos pontos mais impactantes de “Vale Tudo”, remake exibido na faixa das 21h da Globo, há uma semana, é o drama vivido por Heleninha Roitman (Paolla Oliveira). A personagem sofre de alcoolismo e vive assombrada por um crime do passado que não cometeu.

Na versão original da trama, exibida em 1988, Helena acredita ser responsável pela morte de seu irmão, Leonardo, e por um incêndio na casa da família em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro.

Por conta disso, o seu vício em álcool piora e ela passa a enfrentar problemas sociais e familiares, incluindo a perda da guarda de seu filho, Thiago (interpretado por Pedro Waddington na nova versão).

Entretanto, tudo não passou de um golpe encabeçado por sua mãe, Odete Roitman, a verdadeira vilã do folhetim. Na primeira versão da novela, a revelação ocorreu apenas nos momentos finais, mas pode ser que ele venha à tona mais cedo no remake.

Até o momento, o que se sabe foi o que Marco Aurélio (Alexandre Nero) revelou no capítulo do último sábado, 5. Revoltado com a ex-esposa, durante uma discussão em uma festa, o empresário a acusou de assassinar o irmão, o que deixou a moça desestabilizada e muito próxima de voltar a beber.

Porém, ela conseguiu resistir à tentação e, quando encontrou com a tia, Celina (Malu Galli), lamentou ainda se culpar pela morte de Leonardo.

Heleninha fabricou uma memória falsa e pensa que estava dirigindo o carro onde o irmão estava antes de morrer em um acidente. No entanto, era a mãe dos dois quem estava ao volante e, mesmo percebendo que a filha se culpava a vida toda, não revelou a verdade.

A única pessoa que sabe a real história é Ruth, a empregada da família, que na primeira versão foi interpretada por Zilka Salaberry. Quem será que contará toda a verdade para Heleninha na nova “Vale Tudo”?