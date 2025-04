Frota apaga das redes vídeos de fiscalização em hospital após determinação da Justiça

O vereador Alexandre Frota (PDT) apagou das suas redes sociais, após decisão judicial, um vídeo em que expôs uma médica durante fiscalização que o político realizou em um hospital de Cotia, na Grande São Paulo.

A medida foi dada na sexta-feira, 4, pela juíza Renata Pedreno, que estabeleceu a multa diária de R$ 50 mil, limitada a R$ 500 mil, por descumprimento. A magistrada entendeu que a médica Carolina Crespilho foi desrespeitada ao ser gravada.

À IstoÉ, o vereador afirmou foi ao local porque recebeu reclamações da população sobre mal atendimento, falta de medicamentos e precariedade dos equipamentos. “Quando cheguei ao hospital às 2h madrugada do dia 2 de abril, encontrei pessoas que estavam há muito esperando por atendimento, e dois médicos dormindo. Havia um panfleto no local que dizia que três médicos deveriam estar atendendo naquele horário”, completou.

Frota esteve no hospital acompanhado de outras pessoas, vestidos com camisetas em que se via “Cotia”, o nome do vereador e “fiscalização parlamentar”.

Questionado se poderia supervisionar o local, o político disse que faz parte da sua função “fiscalizar os equipamentos públicos, para que a população tenha o melhor atendimento”.

Frota disse que ainda não foi notificado oficialmente sobre a decisão, mas decidiu remover a gravação das redes sociais. O vereador ainda afirmou que não pretende recorrer, pois determinação judicial deve ser respeitada e acatada.