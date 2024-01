Com que frequência você deve trocar de roupa íntima? A resposta pode te surpreender

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 10/01/2024 - 1:53 Para compartilhar:

Sejamos breves: os homens podem conseguir trocar de roupa íntima dia sim, dia não, em vez de todos os dias, dizem os especialistas.

“Em situações com atividade mínima e sem suor, trocar [de roupa íntima] em dias alternados pode ser aceitável”, disse o Dr. Anju Methil, dermatologista da ClinicSpots, com sede na Índia, ao Daily Mail esta semana .

“Os estilos masculinos mais folgados, como os boxers, também podem permitir um uso um pouco mais longo”, acrescentou ela.

Methil é um dos vários especialistas em cuidados com a pele que opinou sobre as melhores rotinas de roupas íntimas para garantir que você não desenvolva uma infecção bacteriana ou fúngica.

Uma pesquisa realizada em junho com 1.500 adultos para a Newsweek descobriu que 47% nunca usariam roupas íntimas por mais de um dia de cada vez.

Mas 36% dos membros da Geração Z admitiram que às vezes usavam a mesma roupa interior durante mais de 24 horas – o período mais longo entre todas as categorias etárias pesquisadas.

“Homens e mulheres correm o risco de irritação da pele, erupções cutâneas ou agravamento de doenças pré-existentes, como eczema ou psoríase, quando voltam a usar roupas íntimas com muita frequência sem lavá-las; isso se deve ao atrito e à umidade retida”, disse Sarah Roberts, especialista licenciada em cuidados com a pele e fundadora da A Beauty Edit, ao Daily Mail.

Roberts alertou sobre infecções fúngicas e vaginose bacteriana .

Um problema comum para as mulheres, uma infecção vaginal por fungos ocorre quando há um crescimento excessivo de um fungo chamado candida. Pode causar queimação, coceira, dor e secreção.

Enquanto isso, a vaginose bacteriana é como uma infecção por fungos, exceto que geralmente é acompanhada por um odor de peixe e o corrimento é amarelo ou cinza, não branco. É causada por um desequilíbrio nos níveis de bactérias naturais da vagina.

Archit Aggarwal, dermatologista da ClinicSpots, disse ao Daily Mail que mulheres com ciclos menstruais intensos ou corrimento vaginal significativo devem considerar trocar de roupa íntima mais de uma vez por dia para evitar o desenvolvimento dessas infecções.

Se não tomarem cuidado, os homens podem ter coceira , uma infecção fúngica da pele caracterizada por uma erupção cutânea com coceira na região da virilha.

“Os boxers masculinos, embora toquem a pele com menos frequência do que as roupas íntimas femininas, não escapam a esses perigos – especialmente quando usados ​​repetidamente sem troca”, disse Roberts.

A frequência com que você deve trocar de roupa íntima pode depender do seu nível de atividade física e da sua localização.

“Para quem pratica atividades físicas intensas ou que transpira muito, é aconselhável trocar de roupa íntima com mais frequência”, recomendou a Dra. Hannah Kopelman, dermatologista de Nova Jersey.

“Em climas quentes e úmidos, pode ser necessário trocar a roupa íntima mais de uma vez por dia para manter uma boa higiene”, acrescentou.

