‘Clima tá bem melhor do que antes’, diz Anitta sobre não se arrepender de apoiar Lula

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 26/06/2023 - 11:36 Compartilhe

Durante uma coletiva de imprensa de seu novo clipe de “Funk Rave”, Anitta falou sobre o projeto e disse não se arrepender de ter apoiado o presidente Lula (PT) nas eleições do ano passado.

+Acusado de cometer crime ambiental: conheça a mansão de Neymar em Mangaratiba; fotos

+Pai de Neymar pode ser preso ou processado por desacato após denúncia crime ambiental

“Eu não me arrependo de me posicionar não. A gente tá num clima bem melhor do que a gente tava antes. O maior motivo de eu me posicionar era realmente o clima que eu sentia, de guerra, de briga, nervos a flor da pele. Já é uma vitória a gente não estar nesta energia péssima, de estar na briga, no ataque uns aos outros”, disse a cantora.

“Nas próximas eleições a gente pensa no resto”, completou.

Mesmo após ter declarado voto em Lula, Anitta ainda disse que não se considera petista. “Não tem mais a ver com política. Virou questão de respeito básico ao outro. Compaixão, senso coletivo. Eu não quero mais assistir isso acabando.”

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias