Acusado de cometer crime ambiental: conheça a mansão de Neymar em Mangaratiba; fotos

Na tarde de quinta-feira (22), Neymar da Silva Santos, pai de Neymar, recebeu voz de prisão durante uma operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro e da Prefeitura de Mangaratiba, na Região Metropolitana do Estado, na mansão do craque do PSG. Segundo informações do portal G1, o ‘Ney Pai’ teria desacatado os agentes, que foram até o local averiguar denúncias de crime ambiental. Já de acordo com a Polícia, a denúncia dava conta de uma construção irregular na propriedade de um lago artificial.

A obra teria provocado desmatamento, quebra de rocha e desvio de um rio. Um lago foi interditado e será aplicada uma multa ao jogador.

De acordo com a publicação no portal, durante a apresentação da área à secretária de Meio Ambiente de Mangaratiba, Shayenne Barreto, Neymar Pai teria se alterado e acabou recebendo voz de prisão.

Neymar Santos será autuado administrativamente. A obra ficará embargada até que ele apresente todas as licenças necessárias para realizar a construção do lago.

Em 2016, o atleta adquiriu imóvel por R$28 milhões, que tem um resort, marina privativa para os barcos e iates. Localizada no condomínio Portobello – em um terreno de 10 mil m², a propriedade ainda possui seis suítes, heliponto, quadra de tênis, espaço gourmet, adega subterrânea climatizada com capacidade para três mil garrafas, spa com jacuzzi aquecida, sauna a vapor, sala de massagem, sistema de som integrado, uma moderna academia e vaga para lancha de grande porte, além de 10 suítes em estilo bangalô.

Neymar tem como vizinhos a atriz Adriana Esteves, a apresentadora Regina Casé e o jogador de futebol Emerson Sheik.

Veja abaixo as fotos da mansão de Neymar em Mangaratiba

(Foto: Reprodução Bossa Nova Sir/Sotheby´s)









