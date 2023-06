Pai de Neymar pode ser preso ou processado por desacato após denúncia crime ambiental

Letícia Senai Letícia Sena - https://istoe.com.br/autor/leticia-sena/ 23/06/2023 - 16:48 Compartilhe

Como se não bastasse toda a exposição de traição de Neymar, que na quarta-feira (21), assumiu ter traído a namorada e mãe de seu segundo filho, Bruna Biancardi, com a influenciadora Fernanda Campos, na véspera do Dia dos Namorados, o pai do jogador, Neymar da Silva Santos, recebeu voz de prisão, na tarde de quinta-feira (22), durante uma operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro e da Prefeitura de Mangaratiba, na Região Metropolitana do Estado, na mansão do craque do PSG.

+Neymar pode entrar com liminar na Justiça para ‘calar’ influenciadora que expôs traição

+Acusada de estar com Neymar por interesse, Bruna Biancardi tem família bem-sucedida

Segundo informações do portal G1, o ‘Ney Pai’ teria desacatado os agentes, que foram até o local averiguar denúncias de crime ambiental. Já de acordo com a Polícia, a denúncia dava conta de uma construção irregular na propriedade de um lago artificial.

A obra teria provocado desmatamento, quebra de rocha e desvio de um rio. Um lago foi interditado e será aplicada uma multa ao jogador.

De acordo com a publicação no portal, durante a apresentação da área à secretária de Meio Ambiente de Mangaratiba, Shayenne Barreto, Neymar Pai teria se alterado e acabou recebendo voz de prisão.

Neymar Santos será autuado administrativamente. A obra ficará embargada até que ele apresente todas as licenças necessárias para realizar a construção do lago.

O que pode acontecer com o pai de Neymar?

A IstoÉ Gente procurou a advogada familiarista Antília da Monteira Reis, que explicou o que irá acontecer com o Pai de Neymar após o empresário ter desacato a autoridade policial. Entenda!

“Como o crime ambiental, em tese, estava acontecendo no momento da fiscalização não há necessidade de autorização judicial, pois, no estado de flagrância não há inviolabilidade de domicílio. Após a denúncia, por construção de lago artificial de mil metros quadrados na mansão do jogador, estava sendo feito fiscalização com autoridades ambientais: a Secretária Municipal do Meio Ambiente, Polícia Militar Ambiental, Polícia Civil e os agentes do Agrupamento de Proteção Ambiental”, diz a profissional.

“O pai do jogador Neymar se alterou e levantou a voz para a Secretária Ambiental que deu voz de prisão por desacato, artigo 331 do Código Penal. Desacatar funcionário público em exercício de sua função pode levar a prisão de seis meses a dois anos. A autoridade policial ou o Juiz podem arbitrar fiança que pode variar de 1 e 100 salários mínimos porque trata-se de rime de pequeno potencial ofensivo que são aqueles cuja pena máxima é de até dois anos, como desacato, ameaça; lesão corporal leve; vias de fato, entre outros”, finaliza Antília da Monteira Reis.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias