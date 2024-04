Biden está ‘considerando’ pedido de tirar acusações de espionagem contra Assange

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 10/04/2024 - 15:51 Para compartilhar:

O presidente americano, Joe Biden, disse, nesta quarta-feira (10), que os Estados Unidos estão “considerando” o pedido da Austrália de retirar as acusações de espionagem contra o fundador do WikiLeaks, Julian Assange.

Em fevereiro, o Parlamento australiano aprovou uma moção para pôr fim à saga legal contra Assange, que foi apoiada pelo primeiro-ministro, Anthony Albanese.

Assange, cidadão australiano preso há cinco anos no Reino Unido, está recluso em uma prisão de Londres e luta contra sua extradição para os Estados Unidos.

“Estamos considerando”, respondeu Joe Biden à pergunta de um jornalista sobre se havia uma resposta americana para o pedido australiano, sem dar mais detalhes.

Os Estados Unidos pediram a extradição de Assange, que pode ser condenado no país a 175 anos de prisão por publicar desde 2010 mais de 700.000 documentos sigilosos sobre atividades militares e diplomáticas americanas, particularmente relacionadas com o Iraque e o Afeganistão.

No fim de março, a justiça britânica pediu aos Estados Unidos novas garantias sobre o tratamento que seria dado a Assange se ele for extraditado, caso contrário poderia conceder ao fundador do WikiLeaks um último recurso no Reino Unido.

Para os apoiadores de Assange, sua batalha jurídica representa uma luta pela liberdade de imprensa.

