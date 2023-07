‘Barbie Sertaneja’: Maiara adere ao rosa e publica fotos românticas ao lado do novo namorado

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 20/07/2023 - 6:41 Compartilhe

O amor está no ar para Maiara. Nesta quarta-feira, 19, a cantora aproveitou a divulgação de “Barbie” e compartilhou uma sequência temática de cliques ao lado do novo namorado, o galã Matheus Gabriel.

“Hi Barbie! Hi Ken! A Barbie Sertaneja já encontrou o seu Ken, e juntos estão passando para divulgar a música ‘Narcisista’, já escutaram hoje?”, escreveu a dupla de Maraisa, na legenda do post.

Nas fotos, Maiara aparece vestindo blusa pink de paetês e calça de cetim. O cantor, por sua vez, usa jaqueta laranja e rosa.

As fotos atraíram centenas de comentários de amigos e fãs do casal, que assumiu o relacionamento em junho.

“Que toda mulher que esteja em um relacionamento tóxico, no qual o cara se acha a última gota d’água do deserto, dê a volta por cima igual você”, escreveu uma seguidora, referindo-se ao relacionamento iô-iô da cantora com Fernando Zor. Os dois estiveram juntos entre 2019 e 2023, mas terminaram 12 vezes no período.

“Você merece muito ser feliz, ser amada e respeitada verdadeiramente”, desejou outro.

“A troca foi bem feita, hein, Maiara”, avaliou uma terceira.

Confira:

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias