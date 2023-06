Maiara assume romance com galã do sertanejo

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 20/06/2023 - 6:23 Compartilhe

A fila andou, oficialmente: após terminar 12 vezes com Fernando Zor, Maiara assumiu, no último final de semana, seu relacionamento com o cantor Matheus Gabriel, de 27 anos.

Na última segunda-feira (19), a cantora da dupla com Maraisa compartilhou detalhes de sua manhã. Ao lado do novo affair, ela fez um passeio de balão para ver o nascer do sol em Pirenópolis (GO). A atração teve direito a fotos românticas com o galã, que também está envolvido no mundo da música sertaneja.

Além de cantor, Matheus Gabriel é compositor, responsável por letras como a de “Dá Intimidade Pra Ver”, da dupla Israel & Rodolffo.

Mais tarde, Maiara ainda compartilhou a foto de uma banheira de hidromassagem com pétalas, oficializando o relacionamento.

