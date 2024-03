Atriz internada após overdose acorda de coma depois de 52 dias

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 30/03/2024 - 9:20 Para compartilhar:

A atriz Emily Willis, 25 anos, conseguiu abrir os olhos após passar mais de um mês em coma após uma parada cardíaca. A jovem está internada desde o começo de fevereiro após sofrer uma overdose, nos Estados Unidos.

Segundo o TMZ, a atriz de conteúdo adulto ainda segue em estado vegetativo, mas seu pai relatou pequenos avanços em sua recuperação, como rastrear as coisas com os olhos, sorrir e até mesmo ficar emocionada durante conversas.

No entanto, a equipe médica afirma que não há previsão para melhorias no quadro da mulher.

No começo deste mês, a família de Emily criou uma campanha de arrecadação para arcar com os custos da hospitalização, remédios e outras despesas médicas.

A meta é arrecadar 60 mil dólares, cerca de R$ 300 mil. O objetivo também incluiu os custos com transporte e acomodação, pois a família dela está em uma casa temporária próxima ao hospital.

Overdose

Segundo o site americano TMZ, no dia 4 de fevereiro, a atriz foi levada para um hospital de Thousand Oaks, na Califórnia, após uma ligação de emergência de que a jovem estava inconsciente. Ela teria tido a overdose dentro de um centro de reabilitação de celebridades em Malibu, também no estado da Califórnia.

No mundo do entretenimento adulto desde 2017, ela foi estrela da revista Penthouse, sendo eleita uma das musas de 2019, o equivalente à coelhinha da Playboy. Ela também se destacou no Adult Video News Awards, premiação que homenageia estrelas do mundo pornô.

