Atriz pornô ganha vaquinha de R$ 300 mil para pagar tratamento após overdose

Overdose

Segundo o site americano TMZ, no dia 4 de fevereiro, a atriz pornô foi levada para um hospital de Thousand Oaks, na Califórnia, após uma ligação de emergência de que a jovem estava inconsciente. Ela teria tido a overdose dentro de um centro de reabilitação de celebridades em Malibu, também no estado da Califórnia.

No mundo do entretenimento adulto desde 2017, ela foi estrela da revista Penthouse, sendo eleita uma das musas de 2019, o equivalente à coelhinha da Playboy. Ela também se destacou no Adult Video News Awards, premiação que homenageia estrelas do mundo pornô.