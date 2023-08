Arrascaeta admite momento difícil e destaca união após vitória do Flamengo

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 16/08/2023 - 23:58 Compartilhe

Autor do único gol da vitória do Flamengo por 1 a 0 sobre o Grêmio, nesta quarta-feira, no Maracanã, pela semifinal da Copa do Brasil, o meia Arrascaeta admitiu que o clube vem passando por um momento difícil, mas garantiu que o elenco está fechado em busca do título nacional.

“Queremos conquistar alguma coisa este ano e estamos em mais uma final. Hoje era importante todos estarem focados e unidos. É um momento difícil. Quando ganha, o assunto é Flamengo. Quando perde, também. Faz parte de atuar nessa grande instituição. Não só no Rio, mas no mundo inteiro”, disse o uruguaio.

Arrascaeta explicou também sobre a comemoração do gol. Na ocasião, os jogadores foram festejar ao lado de Jorge Sampaoli. Nos últimos dias, várias notícias davam conta de que o treinador não estava falando a mesma língua dos jogadores.

Esse distanciamento ficou mais evidente após a eliminação nas oitavas de final da Copa Libertadores, isso sem contar as brigas dentro do próprio elenco, a última entre o meia Gerson e o lateral Varela. Ambos foram titulares nesta quarta-feira.

“Vamos sair fortalecidos deste jogo. Já conversamos sobre o que aconteceu, e fizemos tudo o possível para conquistar a vitória. Estamos fazendo o melhor para o Flamengo sair favorecido. Nosso grupo está unido e fechado para conquistar mais um título”, afirmou o meio-campista.

O Flamengo enfrenta na decisão da Copa do Brasil o São Paulo, que eliminou o Corinthians após vencer no Morumbi por 2 a 0. O primeiro jogo acontecerá no dia 17 de setembro.

