Após recusar proposta milionária e querer aposentadoria, saiba qual o salário de William Bonner na Globo

William Bonner pode estar com os dias contados na TV Globo. Segundo informações do colunista Alessandro Lo-Bianco, do programa “A Tarde é Sua”, da Rede TV!, o âncora do “Jornal Nacional” recusou uma proposta de dois milhões e meio para renovar seu contrato com a emissora. O atual documento vai encerrar em agosto de 2024.

Ainda de acordo com Lo-Bianco, Bonner quer se aproximar ainda mais da família e também trocar de país. Mas a Globo pretende fazer uma nova contraproposta para que ele siga no comando do maior jornal do país, do qual apresenta desde 1996.

O colunista também afirma que William Bonner não ter a mesma vitalidade para exercer a atual função e que está na hora de desacelerar.

A IstoÉ Gente foi procurar saber qual o salário de William Bonner na Globo e te conta abaixo conta abaixo. Confira!

Qual é o salário de William Bonner na Globo ?

Segundo André Romando, colunista do Observatório da TV, William Bonner embolsa algo em torno de 900 mil reais mensais para comandar o ‘JN’.

Já Alessandro Lo-Bianco diz que a média do salário do apresentador já foi de 800 mil mensais, mas agora gira em torno de 1 milhão.

