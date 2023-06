Acusação de assédio, puxada de tapete e saída da Band: a péssima fase de Faustão

Acusação de assédio e puxada de tapete

Na sabatina, Luchettti afirma que o comunicador cometia assédio moral com alguns funcionários. “O assédio moral dele era o seguinte: tinha costume de esculhambar a produção no ar e de pedir desculpa no particular. Criticava o trabalho em rede nacional. O que ele fazia com o Caçulinha era de chorar! Ele o humilhava, dizia que ele não sabia tocar (teclado), que era ultrapassado. Falou tanto que a Globo tirou ele. Por exemplo, uma moça, Angela Sander, de tão perseguida por ele, tomou remédio e cometeu suicídio. Foi uma desgraça que a Globo tentou esconder por todos os meios. Eu já estava fora. Ela estava tão desesperada, ele humilhou tanto ela, que um dia ela tomou remédio, foi dormir e não acordou mais”, disse Alberto Luchetti Neto.

Também à Veja, o apresentador Ciro Bottini disse que sofreu “uma puxada de tapete violenta” do comunicador. “Eu não guardo ressentimentos daquele episódio. Nunca toquei nesse assunto, mas já que veio à tona agora com o Lucchetti, vou falar. O Aloyzio Legey, diretor do setor de shows da Globo, me ligou para fazer um convite. Eu estava no Shoptime. Queria que eu comandasse o sorteio de automóveis do Show de Gols. Ele não queria o Fausto naquele projeto, não sei o motivo. Disse que eu era uma pessoa animada, entraria ao vivo no programa dele aos domingos para fazer o sorteio, então topei. O pessoal da Globo me dizia que estava vendendo cupom à beça. Eu via um futuro lá dentro”.

“Mas do nada a postura do departamento comercial foi mudando comigo, as inserções foram diminuindo, senti um clima estranho no ar. Certo dia, quando cheguei e fui para o camarim, me preparando para entrar no ar, o Legey e uma pessoa do (setor) comercial entraram: ‘Sinto muito, você está fora’. Na época ninguém me explicou o motivo. Mas depois eu soube sim que houve uma pressão do Faustão para que eu saísse e ele entrasse. Não sei se é ego, (vontade de mais) faturamento ou se sentiu ameaçado. Porque o programa não estava indo bem de audiência. Quando recebi a notícia, foi um trauma, uma puxada de tapete tão violenta, covarde… Minha esposa estava grávida, ela ficou mal”, completou o vendedor do Shoptime.

A nossa reportagem procurou Higor Gonçalves, jornalista especializado em gestão estratégica de imagem, que fez uma análise sobre a possível saída de Faustão da Band. “O anúncio recente da saída do apresentador, motivada por baixa audiência e por um faturamento deficitário, atesta uma série de erros que começaram com o vazamento da troca de emissoras, em maio de 2021, atravessaram o processo de criação do programa e chegaram até a produção, que enfrentou diversas crises logo após a estreia, em janeiro de 2022”, começou. “Na minha avaliação, o primeiro lapso foi desconsiderar a atual realidade do mercado de TV no Brasil, que no passado já concentrou os investimentos publicitários, mas que agora os divide com a internet. Outro equívoco foi buscar reproduzir na emissora que figura em quarto lugar no ranking uma estrutura parecida, talvez até maior, com a que tinha na líder de audiência. O momento é de redução, não de aumento de custos. Por fim, acredito que outro erro foi apostar em um programa diário de entretenimento, sobretudo numa faixa de horário em que um programa religioso foi veiculado por anos e na qual as três maiores concorrentes tradicionalmente exibem novelas, atraindo o mesmo público que consome programas de auditório”. “O ‘Domingão do Faustão’ permaneceu no ar por mais de três décadas, entre 1989 e 2021. Significa dizer que a imagem do Fausto Silva é completamente associada aos domingos. Televisão é hábito. Penso que, continuando aos domingos, porém com uma estrutura mais enxuta, numa faixa de horário similar à que ocupou por mais de 30 anos, e herdando a audiência de competições esportivas, tradicionais nas tardes da Band, o anúncio da saída do apresentador talvez não houvesse ocorrido”, finalizou o jornalista especializado em gestão estratégica de imagem.

Volta para a Globo e problema de saúde

IstoÉ conversou o tarólogo e vidente Val Couto, que é conhecido por fazer previsões sobre a vida dos famosos, que fez uma previsão sobre a atual situação do apresentador, como a saída da Band, volta para a TV Globo e problema de saúde.





“O lugar do Faustão não é na Band. Vejo grandes chances e possibilidades dele voltar a apresentar um programa na Globo. Tem muita coisa boa para acontecer no lado profissional dele”, disse o clarividente, que ainda fez um alerta sobre a saúde do artista.

“Faustão precisa tomar muito cuidado com a sua saúde. Vejo algo ligado a anemia e ao estômago”, finalizou Val Couto.