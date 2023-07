Após recuperar perfil hackeado, Bianca Biancardi culpa operadora de celular: ‘Deram o chip’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 11/07/2023 - 21:38 Compartilhe

Bianca Biancardi, 26 anos, conseguiu recuperar o seu perfil do Instagram, que havia sido hackeado, e compartilhou um vídeo para avisar seus seguidores, nesta terça-feira (11), sobre a novidade.

Cunhada de Neymar Jr., 31, Bianca disse que teve outras contas acessadas pelos golpistas e até falou em processar sua operadora telefônica.

A nutricionista apontou que a empresa teria fornecido dados de seu aparelho celular para um desconhecido, sem a sua prévia autorização.

“Pessoal, passando para avisar que eu acabei de recuperar a minha conta”, disse ela em vídeo nos Stories.

“Vou entrar com um processo, porque foi por conta da empresa que me hackearam. Eles deram o chip do meu telefone para uma pessoa aleatória, que não era titular da conta, sem a minha autorização”, disparou ela.

“Passei a tarde toda hackeada em tudo o que vocês podem imaginar. Até no banco me hackearam, mas finalmente consegui [recuperar as contas]”, anunciou.

A irmã de Bruna Biancardi, 29, disse que recebeu relatos de outras pessoas que caíram no golpe dos hackers e que, depois, voltaria a falar do assunto com mais detalhes.

Enquanto esteve sem poder acessar a sua conta na rede social, o perfil foi utilizado por estranhos, que se passaram por ela, prometendo um retorno de R$ 1,1 mil através de um investimento de R$ 300, valor que deveria ser depositado através de PIX na conta dos hackers.

