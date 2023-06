Após filho de Belo ser detido com drogas, Gracyanne Barbosa se pronuncia

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 15/06/2023 - 3:53 Compartilhe

Seguidores de Gracyanne Barbosa cobraram um posicionamento da musa fitness após Arthur Paulo Vieira, filho de Belo, ter sido detido com maconha em uma rodoviária na última terça-feira (13). O fato, que aconteceu no Rio de Janeiro, chamou a atenção dos fãs do casal.

Nos stories do Instagram, a esposa do cantor se manifestou.

“Estão pedindo para eu me pronunciar sobre ontem, o acontecido com o meu enteado. Mas por quê TENHO que me pronunciar?”, indagou ela.

“Ele tem 31 anos, é casado, pai, trabalhador, divertido, do bem, sempre tivemos uma relação bacana, quem o conhece sabe como ele é!”, defendeu a madrasta. E completou: “Vejo gente comemorando quando lê uma notícia ruim, outros debochando, outros aumentando/inventando história, culpando quem não tem culpa.”

“Tento entender por quê, mas paro para pensar e vejo que essas atitudes dizem mais sobre as próprias pessoas do que sobre quem eles querem falar”, finalizou. Confira:

Belo, por sua vez, ainda não se manifestou sobre a prisão do filho, que foi levado para a 4ªDP (Cidade Nova).

