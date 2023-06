Após discussão acalorada com advogados, Rose Miriam pode desistir da herança de Gugu

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 24/06/2023 - 13:53 Compartilhe

A disputa pela herança do apresentador Gugu Liberato, que morreu em 2019, parece ter ganhado um novo capítulo, de acordo com informações do colunista Erlan Bastos, do portal ‘Em OFF’.

Segundo a reportagem, Rose Miriam, mãe dos filhos do apresentador, que busca seu reconhecimento na herança de Gugu, teria tido uma discussão acalorada com seus advogados. O motivo teria sido a divulgação de uma carta em que a média diz que sabia da orientação sexual do ex-companheiro e dos encontros com outros rapazes na casa do famoso. Ela ainda sugere que pode “curá-lo” desse “problema” com oração e jejum.

A reportagem cita ainda que, segundo Rose, o “desgaste emocional” não vale dinheiro nenhum.

Ainda de acordo com a apuração do EM OFF, Rose Miriam xingou os advogados por conta da carta divulgada. Os advogados relutam e tentam impedir que a mãe de João Augusto e das gêmeas Marina e Sofia Liberato deixe o caso.

Entenda o conteúdo da carta

No texto manuscrito, divulgado por Elan Bastos e confirmado pelos advogados de Rose, a médica revela que sabe da orientação sexual de Gugu e considera isso um “problema”. “Anjo, eu sei que sua preferência sexual é diferente. Mas esse comportamento sexual não vem do seu espírito, isso não é quem você é. E eu posso resolver esse problema. Talvez para você não pareça um problema, mas é sério. E muito sério!”, diz um trecho da carta.

Em seguida, Rose Miriam afirma que pode mudar a “preferência sexual” de Gugu por meio de “oração e jejum”: “Você pode pensar que não gosta de se relacionar com mulheres desde a adolescência porque você é assim e nunca vai mudar, mas isso não é verdade. Eu posso obter essa mudança definitiva de Deus, através de orações e jejuns. Somente com ORAÇÃO e JEJUM conseguirei isso”.

Além disso, Rose Miriam diz saber até mesmo das aventuras sexuais de Gugu com outros homens: “Eu sei que você se encontra com rapazes, eu sei o que acontece no endereço Alameda Canário, 830. Eu sei sobre o uso de Viagra e bebidas, sei sobre os telefones celulares que não podem ser levados junto com seus donos, entre outras coisas (…) Sei muitas coisas sobre sua homossexualidade, tentei ouvir isso de você, mas foi impossível porque você nega veementemente”.

No texto, a médica ainda enfatiza que não está feliz com a situação, alegando que vai contra a vontade de Deus, acrescenta: “E quero te dizer uma coisa: seu comportamento não me traz felicidade, e nunca trará, porque vai contra a natureza de Deus. Se for da vontade de Deus, Ele irá transformá-lo, e você sentirá amor por mim, assim como um homem sente por uma mulher”.

