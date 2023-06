Advogado de Rose Miriam justifica carta de ‘cura gay’ para Gugu: ‘Desespero ao saber da traição’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 23/06/2023 - 9:21 Compartilhe

Mais uma polêmica na disputa pela herança de Gugu Liberato veio à tona nesta semana: uma carta escrita à mão por Rose Miriam, mãe dos três filhos do apresentador, na qual a médica admite estar ciente da homossexualidade do artista. Além disso, afirma que é capaz de “curá-lo” desse “problema” por meio de “oração e jejum”. As informações foram divulgadas pela coluna de Erlan Bastos, do portal “Em Off”.

+ Rose Miriam admite saber que Gugu era gay e que queria curá-lo com ‘oração’, diz colunista

Após a repercussão, internautas acusaram Rose de homofobia. Contudo, Nelson Wilians, advogado da médica, justificou a carta escrita por ela. Segundo ele, tudo foi em prol da família e não passou de desespero pelo amor que sua cliente sentia pelo apresentador.

“Rose escreveu a referida carta com o coração, em desespero ao saber da traição e da bissexualidade do marido que ela tanto amava, e porque queria também proteger os filhos. Ainda que imensamente abatida, ela encontra na fé e no seu amor por ele uma saída”, clarou Nelson em comunicado divulgado pelo “gshow”.

Vale destacar que, com base na carta de seis páginas, escrita após o nascimento de João Augusto e das gêmeas Sofia e Marina Liberato, a família de Gugu, que está lutando nos tribunais para que a ex-companheira do apresentador não seja reconhecida por união estável, alega que Rose Miriam mentiu ao afirmar que não tinha conhecimento dos relacionamentos do artista com outros homens.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias