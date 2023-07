Aos 22 anos, MC PH Realidades morre no Rio de Janeiro

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 12/07/2023 - 8:18 Compartilhe

Uma triste notícia abalou o mundo do funk na noite desta terça-feira, 12. O MC PH Realidades, de 22 anos, morreu na cidade de Angra dos Reis, Rio de Janeiro. A informação da morte do cantor foi confirmada pela mãe do artista nas redes sociais. A causa da morte, no entanto, ainda não foi informada.

Carla, mãe de PH, pediu respeito ao momento difícil: “Eu tô aqui no hospital para reconhecer o corpo do meu filho”. “A gente tá fazendo uma vaquinha virtual, porque é tudo é muito caro para tirar ele de Angra, mandar para Realengo e, de lá, fazer o enterro. Alguém ficou com o celular dele e não tem como por [esse pedido] lá”, completou.

Natural do Rio de Janeiro, MC PH Realidades tinha como principais sucessos os hits “Nunca Foi Sorte, Sempre Foi Deus”, “Gol de Placa 2.0” e “A Realidade Que eu Amo”. Por conta da morte do artista, a “funk de luto” chegou a figurar nos Trending Topics do Twitter.

