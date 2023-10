Anitta surge tomando banho em teaser de série da Netflix

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 09/10/2023 - 12:30 Compartilhe

Anitta estreia como atriz na sétima temporada de “Elite“, que chega à Netflix no dia 20 de outubro. Nesta segunda-feira, 9, a plataforma divulgou o primeiro teaser com uma cena da artista.

Na cena, Anitta está tomando banho quando é surpreendida pelo personagem de André Lamoglia. “O que está fazendo aqui?”, pergunta ela. “Não me diga que está surpresa”, responde ele, que também está nu no ambiente. “Vai me matar?”, questiona a atriz.

🇧🇷 Olá, Anitta.

🇪🇸 Hola, Anitta.

🇺🇸 Hi, Anitta. Com @anitta e @andrelamoglia, a temporada 7 de Elite estreia dia 20 de outubro. pic.twitter.com/X24ABPLXzJ — netflixbrasil (@NetflixBrasil) October 9, 2023

Após retiro espiritual, Anitta desabafa sobre luta contra próprio ego

Neste domingo, 8, a cantora Anitta, de 30 anos, compartilhou com os seus seguidores sobre uma experiência bastante inusitada vivida por ela.

Nos últimos dias, a artista trocou os palcos por um retiro espiritual, com o intuito de se reconectar com sua essência. Além disso, Anitta também refletiu sobre o quanto que ela é afetada por conta de seu ego.

A cantora esteve acompanhada de Juliana Amaral, irmã de Paulo Gustavo. Elas ficaram cerca de uma semana no local, chamado ‘Sitio Santa Felicidade’, totalmente offline.

