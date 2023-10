Após retiro espiritual, Anitta desabafa sobre luta contra próprio ego: ‘Muito difícil’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 09/10/2023 - 9:57 Compartilhe

Neste domingo, 8, a cantora Anitta, de 30 anos, compartilhou com os seus seguidores sobre uma experiência bastante inusitada vivida por ela.

Nos últimos dias, a artista trocou os palcos por um retiro espiritual, com o intuito de se reconectar com sua essência. Além disso, Anitta também refletiu sobre o quanto que ela é afetada por conta de seu ego.

A cantora esteve acompanhada de Juliana Amaral, irmã de Paulo Gustavo. Elas ficaram cerca de uma semana no local, chamado ‘Sitio Santa Felicidade’, totalmente offline.

Confira o relato da experiência vivida por Anitta na íntegra abaixo:

“Se a vida te convidasse pra olhar pra dentro, sem maquiagem, sem máscara, sem disfarces… Você teria coragem? Um olhar lúcido, consciente, sem drogas ou outros aditivos pra auxiliar, que vai te mostrando de acordo com a sua coragem e disposição.

Embarcar no autoconhecimento é um caminho sem volta. Doloroso, intenso, profundo, mas milagroso. Cura verdadeiramente. Abre as portas pra você tomar consciência do seu EU verdadeiro, te dá a oportunidade de escolher ter o domínio do seu Ego.

A luta contra o meu foi difícil, mas depois de um ano, depois de visitar minha mentora pela terceira vez, depois de cinco dias desconectada de tudo e de todos, offline e inteiramente entregue, sigo mais um capítulo da vida com muita gratidão e orgulho da minha coragem.

Olhar pra dentro não é fácil. Olhar seu medo, conversar com ele. Olhar pros seus defeitos, aprender a amá-los. Encontrar com seu ego e entendê-lo. Lutar contra este poder que conhece todas as suas fraquezas tão intimamente e não vai pensar duas vezes antes de usá-las pra tentar te fazer desistir. É difícil, mas é libertador. GRATIDÃO.”

