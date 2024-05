Navio-escola italiano Amerigo Vespucci deixa porto chileno

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 03/05/2024 - 9:50 Para compartilhar:

SANTIAGO DO CHILE, 3 MAI (ANSA) – O navio italiano Amerigo Vespucci, apelidado de “veleiro mais belo do mundo”, deixou nesta sexta-feira (3) o porto chileno de Valparaíso para continuar sua turnê mundial para divulgar o Made in Italy.

A embarcação, que esteve no Chile pela primeira vez em sua história, registrou um número de recorde de mais de 22 mil visitantes nos cinco dias que passou em Molo de Abrigo.

A estadia do navio na cidade portuária também deu origem a atividades culturais e promocionais organizadas pela Embaixada da Itália e pelo Instituto Cultural Italiano.

“2024 é o ano das raízes italianas no mundo e, com este evento, queremos lembrar à nossa comunidade italiana no Chile o ambicioso projeto ‘Roots Tourism’. Redescobrir nossas raízes serve para tornar essas cores mais vivas e esses sabores mais intensos”, declarou a embaixadora da Itália no país sul-americano, Valeria Biagiotti.

O Amerigo Vespucci, joia da marinha italiana e considerado uma “embaixada flutuante”, iniciou seu tour em 2023 e só finalizará a campanha em 2025. (ANSA).