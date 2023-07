Anitta posa ao lado de possível affair italiano em evento de luxo

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 11/07/2023 - 0:37 Compartilhe

Anitta abriu o álbum de fotos de seu dia em Puglia, na Itália, ao lado de Simone Susinna. Apontado como affair da cantora, o ator posou para fotos nesta segunda-feira, 10.

Vestindo um exuberante conjunto de top vermelho e saia longa com fenda e luvas, a dona do sucesso “Funk Rave” compareceu ao terceiro dia do evento Alta Moda, da marca de luxo Dolce & Gabanna.

Essa não é a primeira vez que ela e o ator de “365 Dias” são vistos juntos. Desde que foram flagrados curtindo uma noitada na Europa em junho, eles não se desgrudaram mais. Apesar disso, eles ainda não confirmaram o possível romance.

