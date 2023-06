Advogado do PDT diz que ação contra Bolsonaro correu rápido porque ‘provas foram muito claras’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 30/06/2023 - 15:26 Compartilhe

O advogado Walber Agra, que representa o PDT na ação contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na Justiça Eleitoral, disse que o processo correu mais rápido que as demais ações porque as “provas são muito claras”. Outras 15 Ações de Investigação Judicial-Eleitoral (Aijes) tramitam contra Bolsonaro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Agra disse ainda que a defesa de Bolsonaro não propôs “uma única dilação probatória” – ou seja, um pedido para aumentar o prazo de produção de provas. O principal documento utilizado para condenar o ex-presidente foi o vídeo da reunião com embaixadores de julho de 2022.

Para o advogado, a investigação da conduta do ex-presidente ouviu todas as testemunhas que a defesa pediu, “muito mais do que o permitido na lei”. “Toda vez que chegava um documento novo, o ministro relator, Benedito, dava tempo para que eles pudessem se posicionar, para que nós pudéssemos nos posicionar”, disse após o julgamento que declarou a inelegibilidade de Bolsonaro por oito anos.

