A Fazenda 15: André descumpre regra e peões são punidos novamente

André Gonçalves causou problemas para os peões de A Fazenda 15 na noite de sexta-feira, 6. O ator descumpriu uma regra do reality e arrematou 12 horas sem gás na casa.

Supostamente sem querer, André saiu da sede e foi até a área dos animais após o toque de recolher. “Fui lá embaixo sem saber que não podia depois do berrante. Me perdoem, senhores”, justificou o ator. Confira o momento aqui.

Vale lembrar que essa não é a primeira vez em que regras são quebradas no reality. Na madrugada de sábado, 30, Jaquelline Grohalski e Lily Nobre adentraram a sede com copos da festa e fizeram com que os participantes ficassem 12 horas sem café. Dias depois, a ex-BBB se revoltou com as críticas recebidas na dinâmica do apontamento e retirou seu microfone de propósito, o que rendeu aos peões 24 horas sem água.

