A Fazenda 15: peoas descumprem regra durante festa e grupo é punido

Jaquelline Grohalski e Lily Nobre causaram problemas para os peões de A Fazenda 15 na madrugada deste sábado, 30. As duas descumpriram uma regra do reality e arremataram 12 horas sem café para todos os participantes.

As peoas adentraram a sede para ir ao banheiro segurando copos da festa que estava acontecendo no ambiente externo. Ao fim do evento, os participantes foram punidos.

“É proibido levar objetos, bebidas e alimentos das provas, atividades ou festas para dentro da sede ou na área dos animais. Pelo descumprimento da regra, o grupo todo será punido. 12 horas sem café”, leu o Fazendeiro André Gonçalves, acrescentando: “Mas tem chá.”

“Foi eu e a Lily. Nós queríamos fazer xixi e estávamos na porta, esperando abrir. Nós esquecemos”, entregou Jaque.

Confira o momento aqui.

