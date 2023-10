A Fazenda 15: Jaquelline Grohalski toma punição de propósito e briga feio com Jenny Miranda

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 03/10/2023 - 1:16 Compartilhe

Jaquelline Grohalski agitou a sede de A Fazenda 15 nesta segunda-feira, 2. Durante a madrugada, a peoa se revoltou com as críticas recebidas na dinâmica do apontamento e retirou seu microfone de propósito, a fim de faturar uma punição para toda a sede.

Como resultado, todos os participantes do reality foram castigados com 24 horas sem água.

Peões ficam 24 horas sem água e Cezar Black dá uma chamada em Jaque #ProvaDeFogo pic.twitter.com/2ssm7DgiH3 — A Fazenda (@afazendarecord) October 3, 2023

Durante o dia, a atitude de Jaque foi pauta e rendeu sérias críticas de Jenny Miranda, o que acabou gerando uma briga acalorada entre as duas. A ex-BBB foi xingada de “louca” e “dissimulada” pela mãe de Bia Miranda, que também a acusou de ser “uma vergonha para a classe de mulheres e mães do Brasil”.

Em meio a uma troca de xingamentos intensa, as peoas ainda precisaram ser seguradas por seus companheiros de confinamento. Veja:

“Para mim, você não serve para nada. […] Você é uma vergonha”, dispara Jenny para Jaque 🔥 #ProvaDeFogo pic.twitter.com/DWEzB4xOeH — A Fazenda (@afazendarecord) October 3, 2023



Vale lembrar que essa é a segunda punição arrematada por Jaque para o grupo. Na madrugada do sábado, 30, ela e Lily Nobre adentraram a sede com copos da festa e fizeram com que os participantes ficassem 12 horas sem café.

